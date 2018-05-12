السفير البريطاني يؤكد على تطوير الشراكة في مجال التربية والتعليم مع الجزائر

أكد السفير البريطاني باري لوين اليوم بباتنة أن تطوير الشراكة في مجال التربية والتعليم بين الجزائر والمملكة المتحدة جد مهم.

وعلى هامش الزيارة التي قام بها إلى عاصمة الأوراس وإلتقى فيها والي باتنة عبد الخالق صيودة بمقر الولاية.

وأوضح باري لوين بأن هذه الشراكة تقوم على مبدأ “رابح رابح”، مشيرا إلى أن هناك إمكانات في هذا المجال.

وقال الدبلوماسي البريطاني : عند لقائي بشباب جزائريين أبهرني نشاطهم وطموحهم وأفكارهم.

ولمست إمكانات وقدرات الجزائريين في اللغة الإنجليزية لذا أريد تطوير الشراكة أكثر في هذا المجال.

وأضاف أنه بعد زيارته القصيرة الأولى إلى باتنة ومناقشته إمكانات الشراكة “رابح رابح” مع والي الولاية، فهو متفائل جدا بالمستقبل.