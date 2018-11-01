السفير البريطاني يبارك للجزائر ذكرى الثورة التحريرية

بارك السفير البريطاني باري لورين للجزائر بمناسبة ذكرى الفاتح من نوفمبر.
لورين الذي حضر بأوبرا الجزائر ، اوبيرات ” ليلة الاقدار”، قال في تغريدة له في صفحته الرسمية في تويتر.
وقال ان الحضور اسعده في ذكرى الثورية التحريرية المباركة.
وقال ان رسالة الاوبيرات حول السلام و التعايش السلمي كانت هادفة.
مبروك لكل الفنانين في أوبرات "ليلة الاقدار" بمناسبة يوم الثورة الذي أسعدني الحضور فيه، وكانت رسالتها حول السلام و التعايش ممتازة. شكرًا على الدعوة. pic.twitter.com/yhzdF7e4Cd
— Barry Lowen (@BarryLowen) November 1, 2018
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