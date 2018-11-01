السفير البريطاني يبارك للجزائر ذكرى الثورة التحريرية

بارك السفير البريطاني باري لورين للجزائر بمناسبة ذكرى الفاتح من نوفمبر.

لورين الذي حضر بأوبرا الجزائر ، اوبيرات ” ليلة الاقدار”، قال في تغريدة له في صفحته الرسمية في تويتر.

وقال ان الحضور اسعده في ذكرى الثورية التحريرية المباركة.

وقال ان رسالة الاوبيرات حول السلام و التعايش السلمي كانت هادفة.