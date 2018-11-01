عاجل

السفير البريطاني يبارك للجزائر ذكرى الثورة التحريرية

الوطني
  • -
  • 0
السفير البريطاني يبارك للجزائر ذكرى الثورة التحريرية
بقلم مصطفى.ق

بارك السفير البريطاني باري لورين للجزائر بمناسبة ذكرى الفاتح من نوفمبر.

لورين الذي حضر بأوبرا الجزائر ، اوبيرات ” ليلة الاقدار”، قال في تغريدة له في صفحته الرسمية في تويتر.

وقال ان الحضور اسعده في ذكرى الثورية التحريرية المباركة.

وقال ان رسالة الاوبيرات حول السلام و التعايش السلمي كانت هادفة.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com