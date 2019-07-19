السفير البريطاني يدعم الخضر برسالة قوية !

عبّر السفير البريطاني “باري لوان”، عن دعمه الكبير للمنتخب الجزائري في مباراة النهائي اليوم الجمعة أمام “السنغال”.

ونشر السفير البريطاني عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “أنا في إجازة مع عائلتي في قلب بريطانيا ولكن قلبي اليوم في الجزائر مع الأنصار الجزائريين أثناء النهائي”.

وأضاف: “أتمنى التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري. معاك يالخضرا”.