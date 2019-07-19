السفير البريطاني يدعم الخضر برسالة قوية !

عبّر السفير البريطاني “باري لوان”، عن دعمه الكبير للمنتخب الجزائري في مباراة النهائي اليوم الجمعة أمام “السنغال”.
ونشر السفير البريطاني عبر حسابه الرسمي في “التويتر”: “أنا في إجازة مع عائلتي في قلب بريطانيا ولكن قلبي اليوم في الجزائر مع الأنصار الجزائريين أثناء النهائي”.
وأضاف: “أتمنى التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري. معاك يالخضرا”.
انا في اجازة مع عائلتي في قلب بريطانيا ولكن قلبي اليوم في الجزائر مع الانصار الجزائريين اثناء النهائي. أتمنى التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري. معاك يالخضرا!#dirou_el_hadda #Fennecs #LesVerts pic.twitter.com/h2m0HJRSzc
— Barry Lowen (@BarryLowen) July 19, 2019
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