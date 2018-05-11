السفير البريطاني يعبّر عن انبهاره بالأثار الرومانية في تيمڨاد

انبهر السفير البريطاني في الجزائر “باري لوين”، بالأثار الرومانية في مدينة تيمڨاد.

ونشر السفير البريطاني بصفحته الرسمية على “تويتر”، صورة له داخل الموقع الأثري الروماني بتيمڨاد

في ولاية باتنة.

وشكر السفير باري لوين، المحافظ الرئيسي الأستاذ، علي قربابي، على استضافته ومرافقته في الرحلة.

وعبّر عن إعجابه بالموقع الأثري والنقاشات والشروحات التي قدمها له الأستاذ المختص في علم الأثار علي قربابي .

حيث علّق :”انبهرتي الزيارة إلى الأثار الرومانية في النقد وعجبتي الاستضافة من خبرة المحافظ الرئيسي الأستاذ علي قربابي”.