تم اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة بمناسبة تنظيم المنتدى الاول الجزائري البريطاني حول الامن الالكتروني.

حيث تم عرض التجربة البريطانية في مجال الامن الالكتروني الرامية الى التقليص من اخطار الاختراقات والهجمات المعلوماتية.

وكذا المرونة السيبريانية المتمثلة في القدرة على الاستعداد والتكيف مع ظروف دائمة التطور.

وقد تم بمناسبة هذا المنتدى الذي شارك فيه محللون وخبراء في هذا المجال من المملكة المتحدة والجزائر.

ابراز الوسائل التي سخرتها بريطانيا من اجل التقليص من الاخطار التي تواجهها الهيئات والمؤسسات البريطانية خلال الهجمات المعلوماتية.

وكذا المرافقة في استرجاع قدراتها اثر الاعتداءات المبيتة والحوادث والكوارث الطبيعية.

واكد السفير البريطاني بالجزائر باري لوين ان بلاده قد سخرت كل الامكانيات المادية والمالية من اجل حماية المعطيات.

كما تمت الاشارة خلال هذا اللقاء إلى أن الحكومة البريطانية قد انشأت في سنة 2016 المركز الوطني للامن السيبرياني.

الذي يهدف الى حماية المنشآت الالكترونية العمومية بالتعاون مع المؤسسات الخاصة.

ويندرج المركز في اطار برنامج اوسع للدفاع الالكتروني بالمملكة المتحدة.

الذي خصص له غلاف مالي يقدر ب2.4 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين 2016-2021.

ويهدف المركز الى حماية المنشآت المعلوماتية المؤسساتية ويكون وكالة مرجعية للتعاون مع المؤسسات.

كما اكد الدبلوماسي البريطاني ان المركز قد سجل 44 الف حالة هجوم معلوماتي منذ سنة 2016.

معربا عن امل بلاده في تقاسم تجربتها مع بلدان اخرى مثل الجزائر.