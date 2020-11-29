السفير البريطاني يُؤدي زيارة وداع لقوجيل

استقبل صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، اليوم الأحد، باري لوين، سفير مملكة بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى الجزائر.

وحسب بيان لمجلس الأمة، أدى السفير البريطاني، زيارة وداع لقوجيل، على إثر انتهاء مهامه ببلادنا.

وقد تطرق الطرفان إلى العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين، وضرورة تنشيطها عبر تفعيل مجموعات الصداقة البرلمانية.

وكذا السعي إلى الدفع بهذه العلاقات قُدُماً من أجل مرافقة التعاون القائم بين البلدين على جميع المستويات سياسياً، اقتصادياً، وثقافياً وعلى مستوى التبادلات الإنسانية.

كما شكّل اللقاء، مناسبة لاستعراض مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الوضع في ليبيا والساحل.

وكذا قضية الصحراء الغربية وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره غير القابل للتصرف وبما يتواءم وقرارات ولوائح الأمم المتحدة في هذا الشأن.

ومن جهته، أعرب السفير البريطاني عن شكره للسلطات الجزائرية على ما لقيه من دعم وتعاون خلال فترة تمثيله للمملكة ببلادنا.

وأكد السفير، حرص مملكة بريطانيا على مزيد تعميق العلاقات التي تربطها بالجزائر، وتطوير أفق التعاون بين الجانبين، خاصة في مجالات اقتصاد المعرفة والخدمات المالية والتكنولوجيات المتقدمة.