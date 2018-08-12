السفير التشادي: السلطات بالتشاد أوقفت “المحتال” بالعاصمة إنجامينا

مؤكدا أنه موقوف حاليا في العاصمة إنجامينا.
شهدت 24 ساعة الأخيرة ، وفاة 8 أشخاص وإصابة 9 آخرين بجروح متفاوتة في 6 حوادث مرور.
وحسب بيان ، لمصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد، فإن…
صرح سفير دولة التشاد بالجزائر، بحر الدين هارون ابراهيم، أنه لا يستطيع أن يحدد اذا كانت ستتم محاكمة الشخص الذي احتال على الجزائريين في التشاد…
تم اليوم العثور على شاب يبلغ من العمر 35 سنة ميتا داخل بئر في صحراء بادية إسطيل بولاية الوادي.
وحسب المعلومات المتوفرة لـ"النهار"، فإن الضحية يعاني…
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