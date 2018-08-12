السفير التشادي: السلطات بالتشاد أوقفت “المحتال” بالعاصمة إنجامينا

قال السفير التشادي بالجزائر أن الشخص الذي إحتال على حجاج جزائريين، قد تم توقيفه من قبل السلطات التشادية وألقت عليه القبض .

مؤكدا أنه موقوف حاليا في العاصمة إنجامينا.