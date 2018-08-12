عاجل

السفير التشادي: السلطات بالتشاد أوقفت “المحتال” بالعاصمة إنجامينا

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
السفير التشادي: السلطات بالتشاد أوقفت “المحتال” بالعاصمة إنجامينا
بقلم أحمد مراح

قال السفير التشادي بالجزائر أن الشخص الذي إحتال على حجاج جزائريين، قد تم توقيفه من قبل  السلطات التشادية وألقت عليه القبض .

مؤكدا أنه موقوف حاليا في العاصمة إنجامينا.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital