السفير التشادي: هذه القضية لن تؤثر على العلاقات الجزائرية التشادية

قال السفير التشادي بالجزائر بحر الدين إبراهيم ، أن الحجاج الجزائريين أخطأو في تواصلهم مع المحتال الذي نصب عليهم وإدعى بأنه دبلوماسي تشادي.

وخلال نزوله ضيفا في قناة “النهار” قال السفير بأن الشخص الذي نصب على حجاج جزائريين لا تربطه أي صله بالسفارة التشادية بالجزائر.

وعاتب السفير الحجاج الجزائريين على تواصلهم مع هذا النصاب ،لأن الجزائر دولة مؤسسات ولها قنوات رسمية بخصوص تواصل الحجاج مع السلطات السعودية.

وأضاف أن السفارة معتمدة بصفة رسمية وليس هناك حجاج تشاديون في الجزائر لهم رغبة في الحج من الأراضي الجزائرية.

وأكد السفير انه تم إلقاء القبض على المحتال في المطار بالتشاد بالعاصمة إنجامينا.

وأكد سفير التشاد بالجزائر،بحر الدين هارون إبراهيم، أن العلاقات ما بين الجزائر والتشاد ممتازة ووطيدة وأن الحادثة لا ولم تؤثر على العلاقات مابين البلدين.