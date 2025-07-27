السفير التونسي ينقل تحيات قيس سعيد للرئيس تبون

نقل السفير التونسي المنتهية مهامه بالجزائر، رمضان الفايض، تحيات الرئيس التونسي قيس سعيد، لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وقال السفير التونسي، في تصريح له عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية، بعد انتهاء مهامه بالجزائر: “نقلت إلى السيد الرئيس عبد المجيد تبون تحيات أخيه الرئيس قيس سعيد. وتمنياته الصادقة للقيادة الجزائرية والشعب الجزائري الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار”.

وأضاف الفايض، أنه أكد للرئيس، على العناية الخاصة التي توليها تونس لتطوير العلاقات بين البلدين. والحرص المشترك على الارتقاء بها إلى أعلى المراتب.

هذا وإستقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، سفير الجمهورية التونسية بالجزائر، رمضان الفايض، الذي أدى له زيارة وداع عقب انتهاء مهامه بالجزائر.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، حضر اللقاء بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية. وعمار عبّة مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية.

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