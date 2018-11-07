السفير الجزائري بالسعودية حاضر لتشجيع المولودية ضد النصر

يتواجد سعادة السفير الجزائري بالمملكة العربية السعودية أحمد عبد الصدوق بملعب “الأمير فيصل بن فهد” بمدينة الرياض لمتابعة لقاء مولودية الجزائر ضد النصر السعودي.

الذي يدخل في إطار ذهاب الدور ال16 من كأس زايد للأندية الأبطال.

ويُرافق السفير الجزائري كل من الأمين العام للإتحاد العربي لكرة القدم وكذا مدير بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.