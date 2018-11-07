عاجل

السفير الجزائري بالسعودية حاضر لتشجيع المولودية ضد النصر

الرياضة
  • -
  • 0
السفير الجزائري بالسعودية حاضر لتشجيع المولودية ضد النصر السفير الجزائري بالملعب
بقلم عبد النور حواز

يتواجد سعادة السفير الجزائري بالمملكة العربية السعودية أحمد عبد الصدوق بملعب “الأمير فيصل بن فهد” بمدينة الرياض لمتابعة لقاء مولودية الجزائر ضد النصر السعودي.

الذي يدخل في إطار ذهاب الدور ال16 من كأس زايد للأندية الأبطال.

ويُرافق السفير الجزائري كل من الأمين العام للإتحاد العربي لكرة القدم وكذا مدير بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com