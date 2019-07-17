السفير الجزائري بالقاهرة يضع كل التسهيلات لدخول الأنصار إلى الملعب

إجتمع السفير الجزائري بالعاصمة المصرية القاهرة نذير العرباوي برئيس مجلس إدارة شركة تذكرتي “منتصر النبراوي” حيث تباحثا معا الترتيبات الخاصة بدخول المناصرين الجزائرين الى ملعب القاهرة.

و في هذا الصدد، أعرب “النبراوي” عن ترحيبه بالمشجعين الجزائريين مع تمنياته للمنتخب الوطني بالظفر بالكأس الأفريقية ومؤكدا بان كل الإجراءات قد اتخذت لتسهيل دخول المناصرين الجزائريين الى ملعب القاهرة بتقديم وثيقة جواز السفر .

من جانبه، اعرب السفير نذير العرباوي عن خالص الشكر و بالغ الامتنان الى رئيس مجلس إدارة تذكرتي و من خلاله الى الحكومة المصرية بكافة مؤسساتها على حسن التعاون و التنسيق بين الجانبين.