السفير الجزائري بباريس يُستقبل بمقري الرئاسة الفرنسية ووزارة الخارجية الفرنسية

أستقبل السفير الجزائري بباريس محمد عنتر داود، بمقري الرئاسة الفرنسية ووزارة الخارجية الفرنسية.

وتم استقبال السفير الجزائري الخميس الماضي، من طرف الأمين العام للإليزيه أليكسي كوهلر حسبما أفاد به اليوم السبت بيان لسفارة الجزائر بفرنسا.

وكان محمد عنتر داود، قد تم استقباله في نفس اليوم/ من طرف “آن قيقن” مديرة شمال إفريقيا

والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الفرنسية.

هذا وأبدى المسؤولان الفرنسيان، خلال الاستقبال ترحيبهما باستئناف الاتصالات بين الجزائر وفرنسا.

كما أعربا عن عن أملهما في أن تفتح عودة السفير الجزائري الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين.

من جانب اخر اكد السفير الجزائري، أن عودته التي جاءت بناء على تعليمة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون نابعة من الحرص على المضي قدما من خلال المشاورات.

والتي تعد السبيل الوحيد الذي من شأنه تحقيق التوافقات حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.