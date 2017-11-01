السفير الجزائري في دمشق.. الجزائر تقف مع سورية بكل إمكانياتها في مرحلة إعادة الإعمار

أكد السفير الجزائري في دمشق صالح بوشة تمتع البلدين “بعلاقات استراتيجية طيبة”.

وأن التنسيق بينهما يتم في القطاعات والمجالات كافة ولا سيما مكافحة الإرهاب.

معربا عن سعادته بانتصارات سورية على الإرهاب وثقته بأنها ستسترد حقوقها وسيادتها على كامل أراضيها.

ورأى السفير بوشة أن الأولوية في سورية اليوم هي دحر الإرهاب بشكل كامل. ومن ثم بناء سورية بأيدي أبنائها.

مؤكدا أن “الجزائر ستكون إلى جانب سورية في مرحلة إعادة الإعمار.. وبكل ما تملك من إمكانيات”.

ولفت بوشة إلى أن الجزائر دعمت سورية منذ اليوم الأول للأزمة بوقوفها ضد قرار الجامعة العربية بتعليق عضويتها فيها .

وضد كل القرارات الدولية التي سعت للمساس بسورية كما استمرت السفارة الجزائرية في دمشق بالعمل طوال السنوات الماضية.

وأشار بوشة إلى تجربة الجزائر في مكافحة الإرهاب وكيف انتصرت عليه .

وأهمية “المصالحة الوطنية التي كانت بداية مرحلة إعادة بناء الجزائر”.

موضحا أن هذه المصالحات لم تكن مجرد شعار أو اسم أو فكرة “بقدر ما كانت مشروع حضارة للتصالح بين أبناء الشعب والتخلص من مظاهر العنف”.