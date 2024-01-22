السفير الجزائري لدى قطر يلتقي الدحدوح وينقل له تحيات الرئيس تبون

إلتقى السفير الجزائري لدى قطر، صالح عطية، اليوم الإثنين، الإعلامي القدير وائل الدحدوح بمقر إقامته بالدوحة.

وحسب بيان للسفارة، نقل عطية للإعلامي، تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والشعب الجزائري.

وسلم له بهذه المناسبة النسخة الأصلية لرسالة التعزية التي بعثها رئيس الجمهورية على إثر إستشهاد نجله الصحفي حمزة وائل الدحدوح.

ومن جهته شكر الإعلامي وائل الدحدوح رئيس الجمهورية على هذه الإلتفاتة الطيبة الكريمة.

وعبر الدحدوح عن شكره و عرفانه للجزائر قيادة وشعبا على موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، والتي تعتبر قضية شعب واحد حسب قوله.