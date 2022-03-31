السفير الروسي: إستضافة القمة العربية في الجزائر سيسمح بتوحيد الصفوف العربية

صرح السفير الروسي بالجزائر إيغور بيليايف في حوار خص به تلفزيون النهار ان إستضافة الجزائر للقمة العربية جاء في وقتها.

وأضاف السفير الروسي أن مبادرة الجزائر وإلحاحها على إستضافة هذه القمة في محلها كما ان العالم العربي والغير العربي متشردم على حد قوله وهناك تحديات كبيرة .

وتابع إيغور بيليايف انه من المفروض أن الدول تصطف وتقف موقف موحد. وستكون القمة المقبلة التي تحتضنها الجزائر ستسمح بتنسيق المواقف وتوحيد الصفوف العربية.

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