السفير الروسي: إستغربنا تغيّر الموقف الإسباني اتجاه الصحراء الغربية

قال السفير الروسي في الجزائر إيغور بيليايف نحن إستغربنا في تغيير الموقف الإسباني ونحن ندعم الحلول السلمية بين المغرب والبوليزاريو.

وفي حوار خص به تلفزيون النهار صرح السفير الروسي أن إسبانيا تاريخيا تتحمل مسؤولية خاصة تجاه الشعب الصحراوي بصفتها كان مستعمرتها. كما انه ودائما ومنذ عشرات السنيني والحكومات الإسبانية تؤيد حق الشعب الصحراوي. ولكن نتيجة ضغوطات من بعض الاطراف تغيرت مواقفها.

وقال السفير الروسي انه فيما يخص موقف بلاده تجاه القضية الصحراوية نحن نؤيد تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وبالأخص قرارات مجلس الأمن الدولي.

وتابع إغور بيليايف أن بلاده تدعم مجهودات المبعوث الاممي الخاص للأمين العام دي مستورا. وأضاف السفير الروسي انه إلتقى دي مستورا خلال زيارته للمنطقة منذ فترة ولاحظ ان لديه حماس من اجل دفع القضية نحو الأمام والعمل على إستئناف المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليزاريو وعلينا أن ندعم هذه الجهود السلمية.

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