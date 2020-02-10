السفير الروسي بالجزائر: الشركات الروسية مهتمة بالشراكة مع الجزائر

كشف، السفير الروسي بالجزائر، ايغور بلياليف، خلال لقائه مع وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم، أنّ الشركات الروسية تُبدي إهتماماً بالغ للشراكة مع الجزائر.

وأعرب السفير الروسي، ايغور، على رغبة بلاده “روسيا” في خلق ديناميكية جديدة للعلاقات الإقتصادية الثنائية، مبديا إهتمام المؤسسات الروسية بالشراكة مع الجزائر.

وحسب ما جاء في بيان لوزارة الصناعة، فإنّ الوزير آيت علي، قد استقبل اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، السفير الروسي بالجزائر، ايغور بلياليف.

وقال ذات البيان، أنّ اللّقاء الذي جمع بين الطرفين، سمح بتقييم التعاون الإقتصادي بين الجزائر وروسيا، لاسيّما في الشقين الصّناعي والمنجمي.

كما تطرق الطرفان إلى القطاعات والفروع التي يمكن أن تشكل مشاريع شراكة بين الجزائر وروسيا، خاصة صناعة الحديد والصلب والبحث المنجمي.



ودعا الوزير آيت علي، في هذا الخصوص، إلى تحديد إمكانيات التعاون الموجودة بين مؤسسات البلدين في هذه المجالات.

كما شدد وزير الصناعة، على ضرورة رفع المبادلات التجارية الثنائية التي لا ترقى إلى مستوى إمكانيات الشريكين الإستراتيجيين.