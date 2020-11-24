السفير الروسي بالجزائر: مواقف روسيا والجزائر متطابقة حول ملف الصحراء الغربية 

صرح السفير الروسي بالجزائر إيغور بيليفي اليوم ان هناك تطابق في المواقف روسيا والجزائر حول ملف الصحراء الغربية.

وأوضح السفير الروسي أنه من حق الشعب الصحراوي تقرير مصيره بنفسه.

وفي حوار خص به إيغور بيليفي الإذاعة الدولية كشف ان وزيري خارجية روسيا ونظيره الجزائري تباحث بالتفصيل في قضية الصحراء الغربية

وأضاف السفير “أعتقد أن هناك تشابها في الموقف الروسي-الجزائري فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية”.

وفي ذات السياق نوه السفير إلى أن روسيا والجزائر يدعوان طرفي النزاع لضبط النفس والالتزام بإتفاق وقف إطلاق النار بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية في 1991.

كما جدد بيليفي موقف بلاده من “حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير” من خلال إجراء تنظيم استفتاء حر ونزيه.

وهذا وفق بما نصت عليه القرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي”.

وأشار السفير إلى أن الحل الوحيد للنزاع بين الطرفين يكون عبر بعث مسار المفاوضات وأن يتمكن الشعب الصحراوي من الوصول الى اتفاق سلمي ينهي الازمة.

وطالب السفير الامم المتحدة بـ”الاسراع في تعيين مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء الغربية”.

وذلك خلفا لهورست كوهلر المستقيل في ماي 2019، لإستئناف العملية السياسية.