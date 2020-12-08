السفير الروسي حول أزمة الكركرات: الجزائر وروسيا يدعوان إلى ضبط النفس

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السفير الروسي حول أزمة الكركرات: الجزائر وروسيا يدعوان إلى ضبط النفس
بقلم نادية بن طاهر

أكد السفير الروسي في الجزائر، إيغور بيليايف، على موقف موسكو الداعي إلى ضبط النفس في مسألة الكركرات في الصحراء الغربية.

وأشار السفير، في حوار مع وكالة “سبوتنيك”، إلى استمرار الحوار المباشر والصريح بين روسيا والجزائر في الملفات المهمة في المنطقة.

وأورد السفير: “الجزائر وروسيا تدعوان لضبط النفس، ورجوع كل الأطراف إلى اتفاق وقف إطلاق النار سنة 1991، وكذلك استئناف المفاوضات المباشرة وتعيين مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن”.

وأكد السفير الروسي، على مواصلة الحوار مع الجزائر، حيث تباحث وزير الخارجية الجزائري بنظيره الروسي مرتين، وبينت هذه المباحثات تشابه وجهات النظر بين البلدين حيال هذه الأزمة.


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