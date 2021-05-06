السفير الروسي للنهار: وصول 500 ألف جرعة من لقاح “سبوتنيك V” في ماي وجوان

كشف السفير الروسي لدى الجزائر، إن الشحنات جديدة من لقاح سبوتنيك ستصل إلى الجزائر خلال شهري ماي وجوان.

وأوضح السفير، إن عقد الجزائر ينص على اقتناء 500 ألف جرعة.

مشيرا إلى أنه ليس هناك توقيع على عقد جديد من أجل إقتناء جرعات جديدة، لكن هناك مباحثات بين الجزائر وروسيا.

وأوضح السفير، إن مصنع إنتاج لقاح سبوتنيك الذي سيكون في الجزائر، أنشأ لتلبية حاجات الجزائر من اللقاح، وإذا كان هناك فائض يمكن للجزائر تصديرها.

وأضاف ذات المتحدث، إن مصانع سبوتنيك v باشرت الإنتاج في عدة دول منها كازاخستان بيلاروسيا وصربيا.