السفير الروماني الجديد:”العلاقات مع الجزائر مبنية على “الصداقة والثقة”

قال السفير الجديد لجمهورية رومانيا لدى الجزائر، غرويا أوتيليو جاكوتا، اليوم الأحد، إن العلاقات “القوية” القائمة بين الجزائر و بلاده، مبنية على “الصداقة والثقة”.

وفي تصريح له عقب تسليمه لأوراق اعتماده لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أكد غرويا أوتيليو جاكوتا أن الجزائر ورومانيا ”تجمعهما علاقات تقليدية قائمة على الصداقة والثقة”.

كما ذكر بأن البلدين سيحييان سويا، في الـ 14 أفريل من السنة المقبلة، الذكرى الستين لتأسيس هذه العلاقات.

وأردف أوتيليو جاكوتا قائلا : “إن قوة العلاقات بين بلدينا تكمن في الأسس المتينة الكفيلة بدعم المشاريع المستقبلية في كل المجالات”.

كما أبرز، في هذا الصدد، استعداد بلاده لـ”مواصلة العمل المشترك و تبادل الخبرات و التجارب في المجال المؤسساتي، لا سيما التعليم العالي”.

للتذكير، حضر هذا اللقاء وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف.

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إستلم اليوم الأحد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أوراق اعتماد أربعة سفراء جدد، لدى الجزائر.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، فقد إستلم رئيس الجمهورية اليوم أوراق إعتماد 4 سفراء جدد لدى الجزائر. ويتعلق الأمر بسفير المملكة الأردنية الهاشمية، شاكر عطا الله العموش. وسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية، السيد ودادي ولد سيدي هيبة.

بالإضافة إلى السفير المنسّق، المقيم لبرنامج الأمم المتحدة، أليخاندرو إنريكي ألفاريث. وسفير جمهورية رومانيا، غرويا أوتيليو جاكوتا.

كما حضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف.

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تسلم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، 14 نومبر الماضي، أوراق إعتماد 4 سفراء جدد لدى الجزائر.

ويتعلق الأمر بسفير جمهورية كولومبيا، خوسي أنطونيو سولارتي غوميز، سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية، محمد زولكار ناين.

بالإضافة إلى ذلك سفيرة جمهورية النمسا، كريستين موزر، سفير دولة قطر، عبد العزيز علي أحمد نعمة النعمة.

وحضر اللقاء، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف.