السفير السابق بوشة صالح: لا حل في ليبيا دون الجزائر او ضدها

قال سفير الجزائر السابق في ليبيا بوشة صالح انه لا حل فيها دون الجزائر او ضدها.

وأضاف خلال محاضرة نشطها بوزارة الخارجية ان ليبيا تهم الجزائر من عدة جوانب.

وأوضح ان ليبيا بلد جواري مغاربي يربطه بالجزائر تاريخ مشرف، مؤكدا انه لا يمكن التخلص من الازمة فيها دون التخلص من التدخلات الاجنبية.

واوضح بوشة صالح أن التدخلات الأجنبية ساعدت في فقد الثقة بين مكونات الشعب الليبي.

وقدر السفير الجزائري السابق عدد المرتزقة المتواجدين في ليبيا ب 8 آلاف، وفي حديثه عن الدور الجزائري قال ان بلادنا عملت على الحفاظ على وحدة تراب ليبيا وسيادتها.وكذا إشراك كل أطراف الشعب الليبي في الحوار.

واطد ذات المتحدث أن لاوجود لأطماع للجزائر في ليبيا وتواجد جاليتنا هناك لا يتعدى 2000 شخص”.