السفير السعودي: الجزائر تقوم بجهود جبارة لمواجهة كورونا

عبر سفير السعودية في الجزائر، عبد العزيز العميريني، عن شكره للجزائر حكومة وشعبا لما قامت به من إجراءات وقائية وإحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وكتب السفير السعودي، اليوم الثلاثاء في تغريدة له، قائلا “إن ما قامت وتقوم به ⁧‫الجزائر‬⁩ حكومة وشعبا من إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا،‬⁩ جهد جبار للحفاظ على سلامة البلاد والعباد”.

وأضاف العميريني قائلا “شكرا لكل من يسهر ويُسخر كل طاقاته لمكافحة الوباء و ‫تحية تقدير واحترام لكل وزارات ومصالح الدولة كافة، ‫وفقكم الله وأعانكم”.