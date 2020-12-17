السفير السعودي بالجزائر: رحلات حج شاملة لأولياء شهداء سقوط المروحية العسكرية

أعلن سفير السعودية بالجزائر، عبد العزيز العميريني، عن تكفل مصالحه برحلات حج شاملة لأولياء شهداء سقوط مروحية عسكرية في تيبازة.

وقال العميريني في تغريدة له عبر التويتر، إن رحلات حج لفائدة أولياء شهداء، ستنظّم بعد زوال جائحة كوفيد19، كورونا.

وجاء في منشور السفير “سأتكفل برحلات حج شاملة التكاليف لأباء وأمهات ضحايا حادث سقوط المروحية التابعة للجيش الجزائري “رحمهم الله”.

للتذكير، سقطت مروحية بحث وإنقاذ عسكرية من نوع “MS-25 Merlin”، في عرض البحر، أثناء القيام بمهمة طيران تدريبية تقنية.

وخلف الحادث استشهاد الملازم الأول بوزايدة نور الدين، والمقدم خروسة نور الدين، والمقدم الوافي محمد الأمين.

وعلى إثر هذا الحادث الأليم، تقدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتعازيه الخالصة لأسرة الشهداء، وكل أفراد الجيش.

كما تقدم الفريق شنڨريحة السعيد، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بإسمه ونيابة عن جميع مستخدمي الجيش،بخالص التعازي والمواساة لأسرة الشهداء.