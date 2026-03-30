السفير السعودي بالجزائر يعزي في وفاة الرئيس الأسبق المجاهد اليامين زروال

تقدم سفير خادم الحرمين الشريفين بالجزائر، عبدالله بن ناصر البصيري، بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق اليامين زروال.

وذلك عبر منشور لسفارة المملكة العربية السعودية بالجزائر على منصة “إكس”.

يتقدم سفير #خادم_الحرمين_الشريفين د.عبدالله بن ناصر البصيري أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء البعثة #السعودية في #الجزائر بخالص التعازي والمواساة لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون والشعب الجزائري الشقيق في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق اليامين زروال والعزاء موصول لعائلة الفقيد.🇩🇿🇸🇦 pic.twitter.com/4fnyaa0jmO — السفارة🇸🇦 في الجزائر (@dzembksa) March 29, 2026

وجاء في نص التعزية:

“يتقدم سفير خادم الحرمين الشريفين د.عبدالله بن ناصر البصيري أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء البعثة السعودية في الجزائر بخالص التعازي والمواساة لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون والشعب الجزائري الشقيق في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق اليامين زروال والعزاء موصول لعائلة الفقيد”.