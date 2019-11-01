السفير السعودي يشارك في الاحتفالات الرسمية بذكرى لإندلاع ثورة التحرير

الوطني
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السفير السعودي يشارك في الاحتفالات الرسمية بذكرى لإندلاع ثورة التحرير
بقلم مصطفى.ق

شارك سعادة السفير السعودي في الجزائر عبد العزيز بن إبراهيم العميريني في الاحتفالات الرسمية  للذكرى الـ65  لإندلاع ثورة التحرير المجيدة.

الحفل جرى  بحضور رئيس الدولة عبدالقادر بن صالح والعديد من الوزراء والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي.


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