السفير السعودي يهنئ الجزائريين بذكرى الفاتح من نوفمبر

هنئ السفير السعودي في الجزائر، عبدالعزيز العميريني الجزائريين بمناسبة الذكرى 65 لثورة الفاتح من نوفمبر المجيدة.
ونشر العميريني تغرية على تويتر قال فيها:”أهنئ الجزائر الشقيقة حكومة وشعبا بالذكرى الـ 65 لإندلاع الثورة المباركة، متمنيا للجزائر مزيدا من التقدم والرخاء والازدهار.
أهنئ #الجزائر الشقيقة حكومة وشعبا بالذكرى الـ 65 لإندلاع الثورة المباركة، متمنيا للجزائر مزيدا من التقدم والرخاء والازدهار🇩🇿🇸🇦
#اول_نوفمبر pic.twitter.com/p4zCPgPKDA
— عبدالعزيز العميريني (@aomairini) November 1, 2019
نهنئ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بذكرى يومها الوطني 🇩🇿
#اول_نوفمبر pic.twitter.com/QqDsiwxjLc
— السفارة في الجزائر (@dzembksa) November 1, 2019
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