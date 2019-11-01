السفير السعودي يهنئ الجزائريين بذكرى الفاتح من نوفمبر

الوطني
  • -
  • 0
السفير السعودي يهنئ الجزائريين بذكرى الفاتح من نوفمبر
بقلم مصطفى.ق

هنئ السفير السعودي في الجزائر، عبدالعزيز العميريني الجزائريين بمناسبة الذكرى 65 لثورة الفاتح من نوفمبر المجيدة.

ونشر العميريني تغرية على تويتر قال فيها:”أهنئ  الجزائر الشقيقة حكومة وشعبا بالذكرى الـ 65 لإندلاع الثورة المباركة، متمنيا للجزائر مزيدا من التقدم والرخاء والازدهار.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=720960

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com