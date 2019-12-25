السفير السعودي: ڤايد صالح حافظ على الجزائر وسيشهد التاريخ على مآثره

حضر السفير السعودي لدى الجزائر، عبد العزيز العميريني، صباح اليوم، مراسم التأبين الرسمية للفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع.

وألقى السفير النظرة الأخيرة على الفقيد، بحضور رئيس الجمهورية الجزائرية والمسؤولين ورؤساء منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى الجزائر.

وكتب العميريني على صفحته بتويتر: “رحم الله الفريق أحمد قايد صالح رجل الدولة والقائد الفذ والمجاهد الكبير الذي أدى الأمانة وصان العهد وحافظ على الجزائر وشعبها الشقيق”.

مضيفا: “سيبقى ذكره خالداً، وسيشهد التاريخ على مآثره الجليلة، رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته”.

وتوافدت عديد الشخصيات ، من أعضاء الحكومة، وكبار المسؤولين، لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح.

هذا وسيوارى الثرى جثمان الفقيد الفريق أحمد قايد صالح، ظهيرة اليوم بمقبرة العالية.

وإنتقل إلى رحمة الله، نائب وزير الدفاع الوطني، الفريق أحمد قايد صالح، صبيحة أول أمس الإثنين، عن عمر ناهز الـ80 سنة، إثر تعرضه لأزمة قلبية.

رحم الله الفريق أحمد قايد صالح رجل الدولة والقائد الفذ والمجاهد الكبير الذي أدى الامانة وصان العهد وحافظ على #الجزائر وشعبها الشقيق، سيبقى ذكره خالداً، وسيشهد التاريخ على مآثره الجليلة.

رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته

انا لله وانا اليه راجعون

🇸🇦🇩🇿

#قايد_صالح pic.twitter.com/ZYYYtZ4K8C — عبدالعزيز العميريني (@aomairini) December 25, 2019