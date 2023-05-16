السفير الصحراوي:”مواجهة المولودية إحياءً لذكرى تأسيس الجبهة الشعبية الصحراوية”

أكد سفير الصحراء الغربية بالجزائر، عبدالقادر الطالب عمر، الأهمية التي تكتسيها مواجهة المنتخب الصحراوي ضد مولودية الجزائر.

وصرح سفير الصحراء الغربية، عبدالقادر الطالب عمر لقناة النهار، اليوم الثلاثاء، عند حلول بعثة المنتخب الصحراوي بمطار هواري بومدين:”الشعب الجزائري والدولة الجزائرية دائما التضامن مع الشعب الصحراوي”.

وأضاف المتحدث:”المواجهة بين المولودية ومنتخب الصحراء الغربية نوع من أنواع التضامن مع الشعب الصحراوي”.

وتابع المتحدث:”المنتخب الصحراوي يجمع الشعب الصحراوي، في هذه المواجهة التي تصادف تاريخها الذكرى الخمسين لتأسيس الجبهة الشعبية، واندلاع الكفاح الصحراوي المسلح”.

يجدر الإشارة، سيتواجه منتخب الصحراء الغربية ومولودية الجزائر وديا، يوم السبت 20 ماي، بملعب نيلسون مانديلا بداية من الساعة 17.00 مساءً.