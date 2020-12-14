السفير الصحراوي: الجزائر تقف وقفة شموخ مع القضيتين الصحراوية والفلسطينية

أكد السفير الصحراوي لدى الجزائر، عبد القادر طالب عمر، إن الجزائر ظلت سائرة على نهج حق الشعوب في تقرير مصيرها.

وأورد السفير، خلال لقائه مع بوزيد لزهاري، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن كفاح الشعب الجزائري وثورة نوفمبر ساهمت في تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا القرار.

وأضاف طالب عمر، إن الشعب الجزائري صنع معجزة تلهم جميع الشعوب، ليسيروا على هذا النهج.

وتابع ذات المتحدث: “اليوم وأمس، الجزائر تقف وقفة شموخ مع القضيتين الصحراوية والفلسطينية”.

وأضاف السفير، إن الرئيس تبون، بشر الشعوب المكافحة بإن الجزائر بخير وقوية بشعبها وجيشها.

وتابع السفير، إن البعض لا يقتصر على تبرير الخيانة لنفسه، بل يسعى لضم هذا وهذا مثل الوباء، وهو ما يجب أن يدان ويستنكر لأنه بلاء على الأمة.