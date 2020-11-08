السفير الصحراوي: القنصليات المغربية في الصحراء الغربية اعتداء على القانون الدولي

إعتبر السفير الصحراوي بالجزائر، عبد القادر طالب عمر، اليوم الأحد، “القنصليات المغربية في الصحراء الغربية إعتداء على القانون الدولي”.

وقال سفير الجمهورية العربية الصحراوية، في تصريح له، أن “القنصليات المغربية في الصحراء الغربية هو اعتداء على القانون الدولي”.

مشيرا في السياق ذاته أن “المغرب ينهب الثروات ويحاصر المدن ويحاصر المينورصو و يعرقل تعيين المبعوث الشخصي”.

وقال السفير الصحراوي أن “خطاب ملك المغرب أمس جاء بنفس التزييف والتضليل”.

مؤكدا أنه “لا توجد نية للانصياع للإرادة الدولية”.

وقال السفير الصحراوي أن “النظام المغربي يزور الحقيقة، وأن القضية الصحراوية قوية بشعبها وبحلفائها”.

مؤكدا في السياق ذاته أن “الصحراويون عازمون على مواجهة التحدي مهما كلف الثمن”.