السفير الصحراوي: القنصليات المغربية في الصحراء الغربية اعتداء على القانون الدولي

إعتبر السفير الصحراوي بالجزائر، عبد القادر طالب عمر، اليوم الأحد، “القنصليات المغربية في الصحراء الغربية إعتداء على القانون الدولي”.
وقال سفير الجمهورية العربية الصحراوية، في تصريح له، أن “القنصليات المغربية في الصحراء الغربية هو اعتداء على القانون الدولي”.
مشيرا في السياق ذاته أن “المغرب ينهب الثروات ويحاصر المدن ويحاصر المينورصو و يعرقل تعيين المبعوث الشخصي”.
وقال السفير الصحراوي أن “خطاب ملك المغرب أمس جاء بنفس التزييف والتضليل”.
مؤكدا أنه “لا توجد نية للانصياع للإرادة الدولية”.
وقال السفير الصحراوي أن “النظام المغربي يزور الحقيقة، وأن القضية الصحراوية قوية بشعبها وبحلفائها”.
مؤكدا في السياق ذاته أن “الصحراويون عازمون على مواجهة التحدي مهما كلف الثمن”.
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