السفير الصحراوي: النضال مستمر وسنلقن الإحتلال المغربي درسا لن ينساه

الوطني
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السفير الصحراوي: النضال مستمر وسنلقن الإحتلال المغربي درسا لن ينساه
بقلم فوزية.م

أكد السفير الصحراوي في الجزائر، عبد القادر طالب عمر، أن النضال سيستمر وسيتم تلقين الإحتلال المغربي درسا.

وقال سفير الجمهورية العربية الصحراوية بالجزائر، اليوم الأحد في تصريح للنهار، أن “الإحتلال المغربي لن ينجح وسيفشلون مثلما فشلوا في تجارب سابقة”.

مشيرا أن “المواطنين الصحراويين بدأوا بالتوافد في صفوف الجيش الصحراوي، وسيلقنون الإحتلال درسا لن ينساه”.

وتابع السفير الصحراوي لدى الجزائر قائلا “النضال مستمر وسيزداد يوما بعد يوم، وسنكبد العدو خسائر كبيرة، واثقون من ذلك”.

واستبعد السفير الصحراوي أن يكون هناك تفاوض بين الطرفين، وقال “لايظن في الوقت القريب ان يكون هناك جلوس في طاولة التفاوض مع العدو”

وأضاف السفير الصحراوي أن “الإحتلال المغربي متكبر ومتعجرف، لا يزال يملي شروطه، ويحتاج لمن يوقضه”.


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