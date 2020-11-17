السفير الصحراوي بالجزائر: دخلنا مرحلة جديدة.. والمغرب لن يصمد طويلا

قال السفير الصحراوي بالجزائر عبد القادر طالب عمر، إن نجاح الجزائر نعتبره نجاحنا وإذا كان هناك عدم استقرار نحن أوّل من نتأثر به.

وشكر السفير الصحراوي كافة الشعب الجزائري على اهتمامه بالقضية الصحراوية، مضيفا أن الجزائر لها موقف ثابت لم يتغير.

وكشف ذات المتحدث، أن 29 سنة والصحراويون يراهنون على السلم لكن مع الأسف الاحتلال المغربي لم يسر بصدق في مسار السلام.

وقال عبد القادر طالب عمر، أن المغرب كان يناور ويتهرب بمرجعية خاصة بالمخزن.

وأوضح السفير الصحراوي، أن القمع متواصل من طرف النظام المغربي وأمام مسمع الأمم المتحدة التي تسايره في هذا الأمر.

وتابع يقول: “رغم الانسداد ورغم فراغ تعيين المبعوث الشخصي والمفاوضات الصحراويون قاموا بمظاهرات سلمية اعتصموا في معبر الكركرات سلميًا

وأشار إلى أن الشعب الصحراوي دخل مرحلة جديدة وانطوت صفحة 29 سنة من الجمود وكانت فرصة للمغرب للرجوع الى المخطط.

وأضاف ذات المتحدث، أن المغرب يدعي انه مع السلام و هو تصرف بعدوانية ضد الصحراويين و نتوقع أنه لن يصمد طويلا.

وكشف في ذات السياق، أن هناك ردود فعل كثيرة من دول العالم معبرين عن تأييدهم للقضية الصحراوية.