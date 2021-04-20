السفير الصحراوي بالجزائر.. مجلس الأمن ملزم بتحمل مسؤولياته تجاه القضية الصحراوية

قال السفير الصحراوي بالجزائر، عبد القادر طالب عمر، إن مجلس الأمن ملزم سياسيا وقانونيا بتحمل مسؤولياته تجاه القضية الصحراوية.

وأوضح السفير الصحراوي ، في تصريح للإذاعة الوطنية، أنه يتمنى أن يكون اجتماع مجلس الأمن مغايرا لسابقيه.

ويعمل –يضيف السفير-، هذه المرة على دراسة كل الأمور المتعلقة بملف القضية الصحراوية.

ومن بينها الجانب الإنساني والجمود الحاصل في عدم تعيين مبعوث شخصي وعرقلة النظام المغربي لكل شيء على حد قول السفير.

وأضاف المتحدث “للأسف الأمم المتحدة تبقى صامتة أمام عراقيل المغرب لإيجاد حل ينتهي بمنح الشعب الصحراوي حقه بتقرير مصيره”.