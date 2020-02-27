السفير الصحراوي في الجزائر:عدم وجود إرادة حقيقية لحل قضيتنا يدفعنا لاتخاذ مواقف أكثر حزما

أكد عبد القادر طالب عمر سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لدى الجزائر،على صمود الشعب الصحراوي وإصراره على الكفاح لاسترجاع حقوقه.

وأضاف السفير،الذي نزل ضيفا الخميس على الإذاعة الوطنية،في الذكرى الـ44لقيام الجمهورية الصحراوية،بأن قوى معينة تمنع قضيتنا من أن تحظى بالحل.

كما صرح بأنه لا وجود لإرادة حقيقية في تطبيق القرارات الدولية لصالح القضية الصحراوية وسببها الرئيسي مصالح القوى الكبرى.

وأشار المتحدث ان النظام المغربي لجأ لعدة أساليب، منها شراء الذمم ومواقف بعض الدول.

وعقد صفقات سرية على حساب أموال الشعب المغربي بغرض فتح قنصليات في الأراضي الصحراوية المحتلة.

وعن المبعوث الاممي للصحراء الغربية قال:” انه يستمد قوته من الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي”.

” وإذا لم تتحد هذه العوامل ستصبح جميع القرارات الأممية المتخذة عبارة عن حبر على ورق”.