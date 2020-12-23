السفير الصحراوي يستنكر نظرية التوسع المغربية: هي تهديد لكل جيرانها

أكد السفير الصحراوي بالجزائر عبد القادر طالب عمر، إن أغلبية الدول ومن بينها قوى عظمى تساند الشعب الصحراوي.

واستنكر السفير، في يوم برلماني لتفعيل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، نظرية التوسع المغربية بما يعرف بالحدود الحقة دون تحديدها في الدستور.

مشيرا إلى إن هذا يبقي دولة المغرب في تمدد دائم وتهديد مستمر لكل جيرانها.

ومن جهة أخرى، أكد السفير، إن موقف دونالد ترامب الداعم للمغرب، تم التنديد به من قبل العديد من البلدان.

موضحا إن هذا يؤكد على تمسك المجتمع الدولي بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

وشدد السفير، على إن موقف ترامب، خارج عن الشرعية الدولية.

وكشف ذات المسؤول، إن قوات الاحتلال المغربي تتكبد خسائر بشرية وإقتصادية منذ وقف إطلاق النار.

مشيرا إلى إن المغرب ماض في مغامرته التصعيدية والزج بالمنطقة في العنف، لفرض رؤيته الاستعمارية.

وأكد السفير، إن الشعب الصحراوي، يكافح وسيواصل كفاحه.