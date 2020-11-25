السفير الصحراوي يُثمن تأسيس جمعية وطنية لدعم الشعب الصحراوي

الوطني
  • -
  • 0
السفير الصحراوي يُثمن تأسيس جمعية وطنية لدعم الشعب الصحراوي
بقلم النهار أونلاين

أكد السفير الصحراوي لدى الجزائر، عبد القادر طالب عمر، أنه لشرف كبير للقضية الصحراوية أن تحضى لتأسيس جمعية وطنية لتقوم بدعم الشعب الصحراوي.

وقال السفير، في ندوة تضامن مع الصحراويين وإعلان ترسيم الشبكة التي تنشط من 2015 بمقر الكشافة الإسلامية، إن ترسيم الشبكة شيء مهم جدا، في وقت يقوم الاحتلال بالتضليل الإعلامي.

وأضاف طالب عمر، إن ميلاد الجمعية يأتي في وقت مناسب، وأنها بشرى للشعب الصحراوي.

وفيما يخص المستجدات، قال السفير إن الصحراء الغربية دخلت في مرحلة جديدة.

وأورد ذات المسؤول: “مهما كانت الأضرار، خلقت ديناميكية جديدة ودفعت العديد من البلدان لتسجيل مواقف، وخلقت هبة واجماع غير مسبوق لدى الشعب الصحراوي”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=925839

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com