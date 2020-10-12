السفير الصحراوي يُثمن موقف الرئيس تبون حول القضية الصحراوية

ثمّن السفير الصحراوي، اليوم الإثنين، موقف الجزائر الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية منذ يومين بمقر وزارة الدفاع، حول حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

واعتبر السفير الصحراوي، في كلمة له بمناسبة انطلاق أشغال إحياء الذكرى الـ45 لإعلان الوحدة الوطنية للشعب الصحراوي، إن موقف الجزائر يشفي الغليل ويثلج الصدور ورحب به الشعب الصحراوي.

وأضاف ذات المتحدث، إن الشعب الصحرواي فخور بأن الجزائر شعبا ودولة واقفة معهم.

وتابع السفير: “فشلت مساعي المغرب السياسية والعسكرية والديبلوماسية لاحتلال الدولة الصحراوية، ونشكر افريقيا لوقوفهم معنا”.

مؤكدا إن الدولة الصحراوية لها كل مقومات الدولة، سواءً من حيث المساحة وعدد السكان وعدد تمثيلياتها في الدول.

هذا وحضر أشغال إحياء الذكرى الـ45 لإعلان الوحدة الوطنية للشعب الصحراوي، كل من وزيرة الثقافة، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان والسفير الصحراوي وغيرهم.