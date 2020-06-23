السفير الصيني: التعاون الجزائري الصيني في مكافحة الوباء أصبح مثالا عالميا يحتذى به

كشف، اليوم الثلاثاء، سفير الصين لدى الجزائر، أن “التعاون الجزائري الصيني في مكافحة وباء كورونا أصبح مثالا عالميا يحتذى به”.

وقال السفير الصيني، على هامش تدشين مركز جيل الخامس لشركة “ZTE” لفائدة المؤسسات الناشئة، “الجزائر كانت سباقة لمساعدتنا حين بداية انتشار الوباء والصين بدورها ضاعفت المساعدات إلى الجزائر حين وصل الوباء إليها”.

وأضاف السفير الصيني أن “الصين تولي إهتماما بالغا لتقوية العلاقات مع الجزائر الدولة المهمة في إفريقيا”، مشيرا في السياق ذاته “أننا سنمضي قدما في مجال الإتصالات”.

وأضاف السفير الصيني أن “أهم كلمتين في القمة الإستثنائية الأخيرة بين الصين وإفريقيا كانتا للرئيس الصيني ورئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”.

وقال في ذات السياق أن “الصين ستواصل دعم الجزائر بقوة في التنمية الاقتصادية خاصة في مجال الاتصالات وجيل الخامس التي تعتبر فيه أقوى دولة حاليا”.