السفير الصيني.. بلادي ملتزمة بمنح الدول الافريقية الاولوية في الوصول إلى اللقاح

قال السفير الصيني بالجزائر، لي لياني هي بشأن تكاليف اللقاح المضاد لكورونا، إن عندما يكون اللقاح المضاد ل”كوفيد 19 “, متاحا في الصين ستكون هناك منفعة عالمية و “ستعمل الصين على التمكين من الحصول عليه و على تحمل تكاليفه.

وأكد لي لياني هي، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الصين ستواصل دعم دور منظمة الصحة العالمية في تطوير اللقاحات وتسريع تسويق نتائج البحوث في العديد من الشركات الصينية لتزويد العالم بسلعة امنة وفعالة وذات جودة كبيرة.

وأضاف السفير أن هناك “عمل ملموس من جانب الصين, لتعزيز بناء مجتمع و مصير مشترك للبشرية”.

وشدد على ان بلاده ” ملتزمة” بمنح الدول الافريقية الاولوية في الوصول الى اللقاح عند تطويره و مواصلة مساعدة افريقيا في التغلب على الوباء في اقرب وقت ممكن “.