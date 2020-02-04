السفير الصيني لدى الإتحاد الأوروبي: الخفافيش ليست السبب في إنتشار كورونا

أكد السفير الصيني لدى الإتحاد الأوروبي، تشانغ مينغ، أن الخفافيش ليست السبب في إنتشار فيروس كورونا.

وقال “مينغ”، في مقابلة صحفية، أن “الحيوانات البرية هي السبب في إنتشار كورونا وليس الخفافيش كما تروج لها بعض الجهات، إنما الخفافيش هي حاضنة لها فقط”.

وأضاف السفير الصيني قائلا “الحكومة الصينية وضعت نظاما متعدد المستويات للتعامل مع فيروس كورونا الجديد”.

مشيرا في السياق ذاته “منذ تفشي المرض كان هناك بحث مستمر للتحقق من المصدر، ووفقا للإختبارات الأخيرة التي أجراها المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، من المحتمل أن يكون قد اتى من الحيوانات البرية”.

وأشار “الخفافيش تستضيف مجموعة متنوعة من الفيروسات، وأشار بعض الباحثين إلى أن تفشي المرض قد يكون سببه سلالة جديدة من فيروس كورونا ظهرت في الخفافيش”.