السفير الصيني: “لدينا رغبة مشتركة لإتمام المشروع في أقرب الآجال”

أكد السفير الصيني، في الجزائر، عن الرغبة المشتركة للشركات الصينية والسلطات الجزائرية في إتمام مشروع ملعب الدويرة في أقرب الآجال.

وخلال الزيارة التفقدية التي رافق فيها وزير الشباب والرياضة محمد حطاب، إلى ملعب الدويرة، صرح السفير الصيني بالجزائر.

“هذه تعتبر أول زيارة ميدانية لي، للمشاريع التي تقوم الشركات الصينية بإنجازها في الجزائر، والتي رافقت فيها وزير الشباب والرياضة”.

وأضاف: “خلال هذه الزيارة أخذت فكرة عامة وموجزة، عن هذا المشروع الذي يتم إنجازه، من طرف الشركة الصينية”.

وتابع: “الشركة الصينية المكلفة بإنجاز الملعب، لها رغبة مشتركة مع السلطات الجزائرية، لإتمامه وتسليمه في أقرب الآجال”.