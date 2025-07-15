السفير الصيني يشارك في مراسم إطلاق أشغال مشروع تمديد الخط الأول لمترو الجزائر

شارك السفير الصيني بالجزائر، في مراسم إطلاق أشغال مشروع تمديد الخط الأول لمترو الجزائر.

ويتضمن هذا المشروع تمديد الخط الأول لمترو الجزائر، حيث تتولى شركة CRCC الصينية إنجاز مقطع المطار، في حين تكفل شركة صينية أخرى تحمل اسم “CRSC” بتنفيذ مقطع براقي.

يمثل هذا التعاون بين البلدين خطوة مهمة في تعزيز البنية التحتية لقطاع النقل الحضري في الجزائر، ويؤكد على الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر والصين في مجال المشاريع التنموية.