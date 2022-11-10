قناة النهار السفير الفرنسي: الوكلات والوسطاء غير القانونيين يسرقون من طالبي التأشيرات ويسببون ضغطا على الموقع بقلم النهار أونلاين نشر في 10 نوفمبر 2022 - 23:05 شارك غرِّد أرسل 49 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Ez3tY اقرأ أيضا شاهد.. مروحيات الجيش لإخماد الحرائق ببجاية قناة النهار 26 أكتوبر محمد عمر يروي بدايته الصعبة في الجزائر وكيف أصبح تاجر ناجح في ظرف قصير قناة النهار 09 نوفمبر فالحلوة والمرّة / زوجان مجاهدان يرويان قصّة حب ووفاء دامت لسنين .. ترقّبوها قناة النهار 03 نوفمبر تقديم كل التسهيلات لإستكمال إجراءات نقل جثـ.ـمان الطالبة الصحراوية قناة النهار 08 نوفمبر السفير الفرنسي: نحن بصدد إعادة النظر في قرار تقليص التأشيرات قناة النهار 10 نوفمبر وزير السكن يرد على أكثر سؤال يتداوله الجزائريون ..هل يوجد عدل 3 ؟ قناة النهار 25 أكتوبر يحيى طبيش: أي طفل مشهور يصنع محتوى خارج أو يفوق سنه فهو طفل مستغل قناة النهار 10 نوفمبر "والي وهران يكتشف مخزنا سريا للنفايات الحديدية المسروقة بالحامول.."طبقوا عليه القانون قناة النهار 08 نوفمبر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يستقبل رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد قناة النهار 31 أكتوبر لعمامرة: العرب أدركوا ضرورة العمل المشترك وتضافر الجهود لفرض مصالحه ومبادئه في الساحة الدولية قناة النهار 02 نوفمبر