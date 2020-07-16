السفير الفرنسي بالجزائر:”الرئيس ماكرون تحدث حول مسار جديد يجب أن نسلكه معا”

كشف سفير الجمهورية الفرنسية بالجزائر كزافييه دريانكور اليوم الخميس، انه تحادث مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون حول العلاقات الثنائية بين البلدين.

وعقب أداءه زيارة الوداع، أعرب السفير الفرنسي عن سعادته باللقاء الذي جمعه بالرئيس تبون بمناسبة نهاية مهامه الدبلوماسية في الجزائر.

وأضاف السفير: “تطرقنا للعلاقات الثنائية الجزائرية الفرنسية، وكما تعلمون الرئيس ماكرون تحدث مؤخرا حول مسار جديد بين بلدينا.”

وواصلكزافييه دريانكور:” علينا ان نسلك هذا الطريق معا وفي نفس الاتجاه، هذه إرادة البلدين للمضي سويا في هذا المسار.”

هذا وقد تطرق الطرفان أيضا لقضايا الذاكرة ذات الأهمية المشتركة.