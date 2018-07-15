السفير الفرنسي بالجزائر: لا يمكن نسيان الماضي ولكن يجب أن نجعله قوة

عبّر،السفير الفرنسي،في الجزائر،كزافي دريانكور،عن سعادته للإحتفال،في الجزائر،حيث قال “أنه لن يغير رأيه في هذا البلد،لقد وجدت ذلك البلد الذي احببته”.

وذكر دريانكور،أن سنة عاشها البلدين من علاقات،خاصة بعد الرّسالة القوية لرئيس فرنسا ايمانويل ماكرون خلال زيارته إلى الجزائر في ديسمبر.

وقال السفير الفرنسي،إن لا يمكن نسيان الماضي المشترك بين البلدين،إلا أنه يجب أن نجعل من هذا التاريخ المشترك قوّة.

وأكد السفير، على ضرورة وجود تبادل ثقافي، وحواري بين فرنسا والجزائر،من خلال تنفيذ مشاريع ملموسة، على غرار، مصنع بيجو بوهران.

وأوضح دريانكور، أن العلاقة بين فرنسا والجزائر لا مثيل لها، وتتجاوز كل الأسئلة والتوترات التاريخية، وهي علاقة لا تتزعزع.

اليكم البيان الكامل لكلمة السفير الفرنسي: