السفير الفرنسي بالجزائر: ماكرون قرر أن تستأنف اللجنة المشتركة للمؤرخين أعمالها دون تأخير

أكد السفير الفرنسي لدى الجزائر، ستيفان روماتيه، أن الرئيس ماكرون يحمل، منذ بداية عهدته، طموحًا لإرساء مسار للذاكرة مع الجزائر. حيث يرتكز على مواجهة الحقيقة التاريخية، بما تحمله من جوانب صعبة ومأساوية. وقال: “هذا ما كانت ترمز إليه أيضًا ذكرى أحداث سطيف في 8 ماي”.

وأضاف السفير الفرنسي في تصريح لقناة الجزائر الدولية، أن الرئيس إمانويل ماكرون قرر أن “تستأنف اللجنة المشتركة للمؤرخين أعمالها. دون تأخير حتى نتمكن معًا من التقدّم في هذه الورشة المتعلقة بالذاكرة. وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة للجزائر”.

وأوضح ستيفان روماتيه أنه من ضمن مهام اللجنة المشتركة للمؤرّخين دراسة مسألة الوصول إلى الأرشيف ورقمنته. وبرامج التبادل بين المؤرّخين والباحثين، إضافة إلى قضية استرجاع الممتلكات. وأكد أن كل هذه الملفات ستكون ضمن جدول أعمال الاجتماع المقبل للجنة المشتركة للمؤرّخين. معربا عن أمله في أن ينعقد هذا الاجتماع خلال الأيام أو الأسابيع القليلة القادمة.

زيارة البابا ليون الرابع عشر إلى الجزائر.. الصدى الاستثنائي

وأشاد السفير الفرنسي لدى الجزائر، ستيفان روماتيه، بزيارة بابا الفاتيكان إلى الجزائر منتصف الشهر الماضي في بداية جولته الإفريقية. وقال إن الزيارة حظيت بـ “صدى استثنائي” واتّسمت بـ “الوئام والوحدة الوطنية”.

