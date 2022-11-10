قناة النهار السفير الفرنسي: تأثرت جدا عند إنحناء ماكرون لذكرى 17 أكتوبر بقلم قناة النهار نشر في 10 نوفمبر 2022 - 21:24 الجزائر شارك غرِّد أرسل 25 0 رابط دائم : https://nhar.tv/NK1DU اقرأ أيضا ترندينغ: إشاعة إعتناق دروغبا للإسلام تشعل مواقع التواصل الإجتماعي وتمثال ساديو ماني يثير الجدل قناة النهار 08 نوفمبر تخصيص فضاءات للطلبة المبتكرين بسعر رمزي لمدة سنة قابلة للتجديد قناة النهار 06 نوفمبر القمة العربية الـ 31 بالجزائر .. توافق في الرؤى وطموح لتوحيد الصف العربي قناة النهار 06 نوفمبر "طالع هابط: الشيخ النوي.. "الجزائر فرحانا بقدوم ضيوفها الاخوة العرب قناة النهار 30 أكتوبر صريح جدا: هذه هي النصيحة التي يعطيها الجزائري للأصغر منه سناً .. قناة النهار 10 نوفمبر علي عون: مجمع صيدال تراجع كثيرا في تغطية السوق الوطنية بسبب سياسات و ممارسات منذ 2008 قناة النهار 08 نوفمبر مفيدة عداس: كاين ناس عندهم مشتركين بزاف يؤثرون سلبا على المجتمع قناة النهار 20 أكتوبر طالع هابط: الشيخ النوي.. خدمت العوج.. شاهد الحالة الكارثية لطريق السيار في سيدي بلعباس قناة النهار 27 أكتوبر طالع هابط: النوي يحيي والي ولاية تيارت على مجهوداته ويطالب الشعب بالوقوف معه قناة النهار 23 أكتوبر والي المدية يزور ضحـ ـايا حـ ـادث الحافلة في مستشفى محمد بوضياف قناة النهار 30 أكتوبر