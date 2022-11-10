قناة النهار السفير الفرنسي: زيارة الرئيس ماكرون للجزائر لطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة بقلم قناة النهار نشر في 10 نوفمبر 2022 - 21:27 الجزائر شارك غرِّد أرسل 24 0 رابط دائم : https://nhar.tv/1NAk8 الجزائر اقرأ أيضا ندوة صحفية لوزير التجارة على هامش أشغلال المجلس الإقتصادي على المستوى الوزاري للقمة العربية قناة النهار 28 أكتوبر أمام ركود المشهد السياسي.. الأحزاب تشرع في التحضير لمؤتمراتها العادية قناة النهار 09 نوفمبر وضع حجر الأساس للمستشفى الجزائري القطري الألماني وإفتتاح مشروع بلارة للحديد والصلب قناة النهار 02 نوفمبر يحيى طبيش: السعادة ليست شهرة وسفر وتلفزيون قناة النهار 27 أكتوبر قصر المؤتمرات: رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يلقي الكلمة الإفتتاحية للقمة العربية قناة النهار 01 نوفمبر السفير الفرنسي: الجزائر بلد جميل جدا وفيه طبيعة خلابة وساحرة وثري بالثقافات قناة النهار 10 نوفمبر بداية توافد القادة العرب إلى قصر المؤتمرات قناة النهار 02 نوفمبر دلال خير: عائلة من 6 أفراد تعاني الفقر والمرض وخطر المـ.ـوت بقلب العاصمة قناة النهار 28 أكتوبر محمود قندوز: المنتخب الوطني الحالي شفنا منو غير الشعارات والشعبوية قناة النهار 25 أكتوبر إبراهيم الشنوي: اللهجة الجزائرية جاتني صعيبة بزاف ووهران أكثر ولاية عجبتني قناة النهار 09 نوفمبر