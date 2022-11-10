قناة النهار السفير الفرنسي: علاقة الجزائر وفرنسا تاريخية ولدينا رغبة لتقويتها أكثر بقلم قناة النهار نشر في 10 نوفمبر 2022 - 21:22 لقاء خاص شارك غرِّد أرسل 23 0 السفير الفرنسي: علاقة الجزائر وفرنسا تاريخية ولدينا رغبة لتقويتها أكثر رابط دائم : https://nhar.tv/Qd3J8 اقرأ أيضا سكيكدة : تراجع كبير في منتوج "الكستناء" القسطل بسبب الجفاف والأمراض قناة النهار 05 نوفمبر وزير السكن يرد على أكثر سؤال يتداوله الجزائريون ..هل يوجد عدل 3 ؟ قناة النهار 25 أكتوبر يحيى طبيش: السعادة ليست شهرة وسفر وتلفزيون قناة النهار 27 أكتوبر عبداوي: الجزائر ستقود مسار دعم عضوية فلـ سطين الكاملة في الأمم المتحدة بصفتها رئيسة الدورة حاليا قناة النهار 06 نوفمبر الوزير الأول يستقبل نائب الوزراء للشؤون و العلاقات و التعاون الدولي لسلطنة عمان قناة النهار 31 أكتوبر رئيس الجمهورية يعود لأرض الوطن بعد مشاركته في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ المصرية قناة النهار 08 نوفمبر شاهد لحظة وصول الرئيس التونسي لمطار هواري بومدين قناة النهار 01 نوفمبر الرئيس تبون: علينا بناء تكتل إقتصادي عربي منيع يحفظ مصالحنا المشتركة مع تحديد الأولويات قناة النهار 01 نوفمبر طالع هابط: النوي يشكر والي ولاية تيسمسيلت على كل ما يقوم به ويطلب من المواطنين الوقوف معه قناة النهار 03 نوفمبر يحيى طبيش يؤدي قصيدة رائعة بصوته الجميل بمناسبة الذكرى 68 لإنتدلاع الثورة قناة النهار 03 نوفمبر