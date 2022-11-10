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قناة النهار

السفير الفرنسي: علاقة الجزائر وفرنسا تاريخية ولدينا رغبة لتقويتها أكثر

بقلم قناة النهار
السفير الفرنسي: علاقة الجزائر وفرنسا تاريخية ولدينا رغبة لتقويتها أكثر
لقاء خاص
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السفير الفرنسي: علاقة الجزائر وفرنسا تاريخية ولدينا رغبة لتقويتها أكثر

رابط دائم : https://nhar.tv/Qd3J8
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